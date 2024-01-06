У страха глаза велики: микробизнес уклоняется от мобильных переводов

«Изначально были на упрощенке, но лимит для ИП в 69 млн тенге оборота в год был просто нереально мал. По сути, нас приводили к режиму налогооблажения по НДС. При минимальнной наценке на товар это положение нас бы обанкротило. Даже налог в 3% по упрощенке давит. Ведь надо платить заработную плату продавцам: отнимаем от маржи еще 4−5%. Затем лицензионный сбор в 2%, коммунальные услуги, охрана, доставка и прочее — минус 3−4%. Если работать по-белому, уйдешь в минус при нашей маржинальности в 13,7%. Как и многие, мы, скажем так, выкручивались», — признается женщина.