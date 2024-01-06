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«Чистый квартал» создадут в Красноярске

Правительство Красноярского края и группа компаний «Сегежа» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере биоэнергетики.

Подписи под документом поставили премьер Сергей Верещагин и президент ПАО «Сегежа групп» (входит в АФК «Система») Михаил Шамолин.

Стороны будут взаимодействовать по вопросу модернизации действующих в Красноярском крае котельных, работающих на угле, при их переводе на биотопливо.

Также в рамках соглашения планируется создание «чистого квартала» в Красноярске — с помощью перевода угольных котельных частного сектора на пеллеты.

В Лесосибирске планируется перевод двух крупных угольных котельных на снабжение пеллетами. В этом городе находится пеллетное производство «Сегежа».

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае введут программу повышения надёжности энергосистемы.

экология