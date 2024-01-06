«Чистый квартал» создадут в Красноярске

Подписи под документом поставили премьер Сергей Верещагин и президент ПАО «Сегежа групп» (входит в АФК «Система») Михаил Шамолин.
Стороны будут взаимодействовать по вопросу модернизации действующих в Красноярском крае котельных, работающих на угле, при их переводе на биотопливо.
Также в рамках соглашения планируется создание «чистого квартала» в Красноярске — с помощью перевода угольных котельных частного сектора на пеллеты.
В Лесосибирске планируется перевод двух крупных угольных котельных на снабжение пеллетами. В этом городе находится пеллетное производство «Сегежа».
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае введут программу повышения надёжности энергосистемы.