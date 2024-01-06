В Новороссийск поставят несколько сотен тысяч яиц из Турции

Напомним, что к началу декабря 2023 года цены на куриные яйца поднялись в России более чем на 20%. Только за 1 неделю в Краснодарском крае стоимость товара увеличилась на 7,4% и в некоторых торговых точках достигала 200 рублей за десяток. Ситуация вызывала возмущение у населения, а перед магазинами, где яйца продавались всего за 105 рублей за 10 штук, выстраивались огромные очереди.