В Новороссийск поставят несколько сотен тысяч яиц из Турции

В ближайшее время группа ОЗК (Объединенная зерновая компания ― прим. ред.) поставит в Россию партию куриных яиц из Турции. Импорт будет осуществляться через порт Новороссийска. Первая партия яиц была доставлена на юг России 3 января 2024 года. Поставка товара производилась через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане. Тогда из-за рубежа было доставлено почти 317 тысяч яиц.
Вторая партия будет значительно крупнее. Сейчас право на экспорт данного пищевого продукта есть у 21 турецкого предприятия, сообщает Интерфакс со ссылкой на Россельхознадзор.
Напомним, что к началу декабря 2023 года цены на куриные яйца поднялись в России более чем на 20%. Только за 1 неделю в Краснодарском крае стоимость товара увеличилась на 7,4% и в некоторых торговых точках достигала 200 рублей за десяток. Ситуация вызывала возмущение у населения, а перед магазинами, где яйца продавались всего за 105 рублей за 10 штук, выстраивались огромные очереди.
Тема подорожания яиц также была затронута и в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина. Глава государства объяснил жительнице Краснодарского края, что скачок цен произошел ввиду увеличения спроса на товар и не открытого вовремя импорта.
Вопрос стоимости яиц также прокомментировал и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский в ходе ежегодной пресс-конференции. Он уточнил, что причиной роста цен в том числе стало подорожание корма для куриц на 8,4% менее чем за год.
Ранее «Новая Кубань» писала о том, что инфляция в Краснодарском крае в ноябре 2023 года побила рекорды.