США распорядились немедленно проверить самолеты Boeing 737 MAX 9

«FAA издаст распоряжение о временном прекращении эксплуатации отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9, которые используются американскими авиакомпаниями или на территории США», — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется, директива затрагивает приблизительно 171 самолет. Управление потребовало незамедлительно проверить их прежде, чем вновь допустить к полетам. Инспекция каждого воздушного судна займет от четырех до восьми часов.
Причиной распоряжения стал инцидент с самолетом американской авиакомпании Alaska Airlines, у которого накануне в полете выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. В ЧП никто не пострадал.
Это уже вторая проблема с самолетами такого типа за последние дни: 28 декабря 2023 года Boeing обратилась к операторам по всему миру с просьбой проинспектировать лайнеры Boeing 737 MAX на предмет незакрепленного болта в конструкции. Компания призвала проверить специальные рулевые тяги, которые управляют движением руля направления, на предмет возможного ослабления крепежа.
Модель 737 MAX — одна из самых проблемных в линейке Boeing. После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019-м в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование таких самолетов приостановили по всему миру на два года. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.