США распорядились немедленно проверить самолеты Boeing 737 MAX 9

Модель 737 MAX — одна из самых проблемных в линейке Boeing. После двух катастроф, которые произошли в 2018 году в Эфиопии и в 2019-м в Индонезии, унеся жизни 346 человек, использование таких самолетов приостановили по всему миру на два года. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.