«UzAirways» осуществила первый испытательный полет из Сариасии в Ташкент

Напомним, в ноябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев поручил восстановить работу аэропорта Сариасии, в следующем году открыть регулярные рейсы из него в Самарканд и Ташкент, а также увеличить количество рейсов из Термеза в Стамбул, Фергану, Бухару и Хорезм.