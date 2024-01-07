«UzAirways» осуществила первый испытательный полет из Сариасии в Ташкент

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Самолеты «Uzbekistan Airways» совершили первые тестовые полеты по маршрутам «Ташкент — Термез», «Термез — Сариасия», «Сариасия — Ташкент», сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
Пассажирами на этих рейсах стали члены рабочей группы, в состав которой вошли профильные специалисты Минтранса, Агентства гражданской авиации, АО «Uzbekistan Airways» и АО «Uzbekistan Airports».
Рабочая группа изучила требования к использованию аэродрома Сариаси для полетов гражданской авиации, существующую инфраструктуру, возможности приема пассажирских самолетов.
Эксперты также определили задачи по строительству по строительству пассажирского терминала и созданию необходимой инфраструктуры в соответствии с международными нормами гражданской авиации.
«После реализации указанных задач комитет по туризму и правительство Сурхандарьинской области начнут авиаперевозки для привлеченных в область туристов и местных жителей на самолетах “ATR-72”, “Let L-410” и более мелких типах самолетов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в ноябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев поручил восстановить работу аэропорта Сариасии, в следующем году открыть регулярные рейсы из него в Самарканд и Ташкент, а также увеличить количество рейсов из Термеза в Стамбул, Фергану, Бухару и Хорезм.