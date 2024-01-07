В этом году возобновят регулярное авиасообщение с Сариасией

5 января рабочая группа Минтранса совершила тестовый полет между Ташкентом, Термезом и Сариасией. Первый испытательный рейс выполнен на легкомоторном самолете Let L-410.
Эксперты изучили состояние существующей инфраструктуры аэропорта Сариасии для обслуживания полетов гражданской авиации, его соответствие международным нормам ICAO, а также возможность приема лайнеров ATR-72 и других малых воздушных судов.
Полноценная работа аэропорта Сариасии будет возобновлена после завершения строительства пассажирского терминала и создания необходимой инфраструктуры, отвечающей нормам гражданской авиации.
Отметим, что на совещании 17 ноября 2023 года, посвященном развитию туризма в Сурхандарьинской области, Шавкат Мирзиёев поручил возобновить деятельность аэропорта в Сариасие.