В этом году возобновят регулярное авиасообщение с Сариасией

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Аэропорт Сариасийского района Сурхандарьи в этом году возобновит регулярные рейсы в Ташкент и Термез, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минтранс.