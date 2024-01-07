216 городов: куда с московских автовокзалов уезжают чаще всего

Пассажиры столичных автовокзалов могут отправиться в поездку в 216 российских и зарубежных городов. В 2023 году чаще всего из Москвы на автобусе ездили в такие города, как Новомосковск, Киржач, Обнинск, Воронеж, Чебоксары, Кинешма, Рыбинск, Кольчугино, Переславль-Залесский. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«По поручению Сергея Собянина мы развиваем автотуризм и обеспечиваем комфорт и безопасность пассажиров. Столичные автовокзалы занимают одно из лидирующих мест в Европе по качеству обслуживания, и их популярность только растет благодаря высокой доступности и надежности», — добавил Максим Ликсутов.
Сегодня в столице работает пять современных автовокзалов: Красногвардейский, Саларьево, Центральный, Северные Ворота, Южные Ворота.
Это современные хабы, куда удобно добираться на метро и наземном транспорте. Ежедневно ими пользуются около восьми тысяч человек. Пассажирам доступны удобные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, бесплатный вайфай, автоматы с едой и напитками, кафе и множество других услуг.
Приобрести билеты на межрегиональные автобусы можно в мобильном приложении «Метро Москвы», на сайте Московского метрополитена, в кассах автовокзалов и на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово».