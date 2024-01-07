216 городов: куда с московских автовокзалов уезжают чаще всего

Пассажиры столичных автовокзалов могут отправиться в поездку в 216 российских и зарубежных городов. В 2023 году чаще всего из Москвы на автобусе ездили в такие города, как Новомосковск, Киржач, Обнинск, Воронеж, Чебоксары, Кинешма, Рыбинск, Кольчугино, Переславль-Залесский. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.