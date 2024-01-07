В Турции сообщили о планах завершить прокладку Зангезурского коридора в 2028 году

Азербайджан неоднократно заявлял о желании создать Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил Нахичевань с основной частью страны. Там планируется построить автомобильную и железную дороги. 6 октября 2023 года Азербайджан и Иран подписали меморандум о намерениях по строительству железной дороги, которая соединит основную часть страны с Нахичеванью через территорию исламской республики.