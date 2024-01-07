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В торговых точках Ташкента изъяли некачественные продукты

Сотрудники Санэпидкомитета обнаружили на прилавках продукты, непригодные к употреблению.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В торговых точках Ташкента эксперты Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия обнаружили и изъяли продукты, непригодные к употреблению, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Алмазарского районного подразделения комитета при хокимияте столицы совместно с сотрудниками лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы провели в Тансикбоевском отделе Каракамышского фермерского рынка.

Они проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований продавцами рынка и качество продаваемой продукции.

По итогам проверки было изъято:

  • 12 литров молочной продукции, реализуемой во вторичной таре;
  • 4 кг маринованного перца в полиэтиленовой таре;
  • 14 кг теста для лагмана и мампара, приготовленное в неизвестных условиях.

Пресс-служба ведомства предупредила, что продукция, продаваемая во вторичной таре, опасна для здоровья.