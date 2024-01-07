Беларусь и Никарагуа подписали соглашение о взаимной отмене виз

В документе указано, что правительство Беларуси и правительство Никарагуа подписали соглашение о взаимной отмене виз. Теперь белорусы смогут летать без виз в еще одну страну. Говорится, что срок нахождения в Никарагуа не должен быть больше 90 дней. Кроме того, уточняется, что соглашение между странами заключается на неопределенный период. Для того, чтобы белорусам въехать в Никарагуа, необходимо будет иметь при себе паспорт, свидетельство на возвращение в Беларусь. Документ вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.