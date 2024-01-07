Налог на богатых возвращают в Беларуси спустя 15 лет

Налоговая будет учитывать дивиденды, зарплату, а также доходы по гражданско-правовым договорам, от объектов интеллектуальной собственности. Если эта сумма превысит 200 тысяч, нужно будет заплатить налог по ставке 25%, в остальных случаях, ставка, как и ранее, составит 13%.
Отдельный «налог для богатых» введен и для ИП. В случае, если годовая выручка за год превысит 500 тысяч рублей, то подоходный у него будет 30%. В этом случае «ипэшник» в следующем году уже не сможет работать в прежнем статусе. Нужно будет регистрировать компанию.
Также отмечается, что теперь, если богатый человек утаит свои высокие доходы, а налоговая это вскроет, то придется заплатить уже по ставке 26%.
Повышенная ставка подоходного налога для состоятельных людей вводится в Беларуси не впервые. Похожая система существовала до 2009 года.
По данным Минфина, в Беларуси примерно две тысячи богатых людей, которых это коснется. Ожидается, что в бюджет с них соберут от 12 до 15 млн рублей.