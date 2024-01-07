Налог на богатых возвращают в Беларуси спустя 15 лет

Отдельный «налог для богатых» введен и для ИП. В случае, если годовая выручка за год превысит 500 тысяч рублей, то подоходный у него будет 30%. В этом случае «ипэшник» в следующем году уже не сможет работать в прежнем статусе. Нужно будет регистрировать компанию.