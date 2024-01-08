Тарифы на электроэнергию поднимут в Иркутской области

В Иркутской области увеличатся тарифы на электроэнергию с 1 июля 2024 года. Изменения цен были прописаны в приказе Службы по тарифам Иркутской области.
— Для городского населения тариф поднимется с 1,42 рубля до 1,58 рубля. А для жителей сел — с 0,94 рубля до 1,106 рубля за кВТ/ч, — сообщается в приказе.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что жители части домов Октябрьского района в Иркутске остались без света. Ориентировочно электроснабжение планировали восстановить в 17:00, однако все работы на электросетях закончили в 14:44.