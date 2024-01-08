В Казахстане на полгода запретили ввоз праворульных авто

АСТАНА, 8 янв — Sputnik. Запрет на ввоз праворульных легковушек ввели в Казахстане на полгода, говорится в приказе министра промышленности и строительства от 29 декабря 2023 года, который опубликован на портале «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде».