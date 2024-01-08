В Казахстане на полгода запретили ввоз праворульных авто

АСТАНА, 8 янв — Sputnik. Запрет на ввоз праворульных легковушек ввели в Казахстане на полгода, говорится в приказе министра промышленности и строительства от 29 декабря 2023 года, который опубликован на портале «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде».
По данным министерства, приказ принят в соответствии со статьями 17 и 18 закона Казахстана «О регулировании торговой деятельности», а также со статьями 29 и 47 Договора о Евразийском экономическом союзе.
«Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей, с правосторонним расположением руля, в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев», — уточняется в документе.
Министерство промышленности должно уведомить.
- Комитет государственных доходов об обеспечении контроля по этому вопросу при взаимодействии с Пограничной службой;
- Комитет железнодорожного и водного транспорта и АО «Национальная компания “Қазақстан темір жолы” о применении мер для обеспечения запрета;
- Министерство торговли и интеграции о необходимости информировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.
Приказ вступит в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть с 16 января.