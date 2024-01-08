Цены на яйца в Ростове не упали после первой поставки из Турции

В страну «въехало» чуть менее 20 тонн турецких яиц, которые должны сбалансировать цены в РФ. Но, как пишет издание со ссылкой на руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в Турции розничные цены на яйца выше, чем в России. У экспертов есть сомнения в том, что импорт достигнет своих целей.