Цены на яйца в Ростове не упали после первой поставки из Турции

Первая партия яиц из Турции прибыла в Россию, сообщает издание «Новые известия». При этом цены в Ростове на этот продукт, по наблюдениям rostov.aif.ru, нисколько не изменились.
В страну «въехало» чуть менее 20 тонн турецких яиц, которые должны сбалансировать цены в РФ. Но, как пишет издание со ссылкой на руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в Турции розничные цены на яйца выше, чем в России. У экспертов есть сомнения в том, что импорт достигнет своих целей.
При этом в донской столице, по данным Ростовстата на конец декабря 2023 года, средняя цена десятка яиц составляла 142,33 рубля. 8 января купить этот продукт можно в ростовских магазинах по следующим ценам за десяток: яйцо отборное «Желток-белток» за 207 рублей, яйцо куриное от кур свободного выгула (С1) — 170 рублей, «Желток солнца» (С0) — 175 рублей. Во многих магазинах цены зафиксированы до 10 января, причем рядом с нынешней стоимостью указано: «со скидкой».