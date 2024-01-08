Налоговый вычет 620 рублей ввели для молодых специалистов в Беларуси

В Беларуси с 1 января 2024 года ввели дополнительный налоговый вычет для молодых специалистов, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службе Министерства по налогам и сборам.
Сказано, что указанная мера даст возможность стимулировать привлечение, а также закрепление молодых специалистов на их рабочих местах. В ведомстве отметили, что молодые специалисты, которые получили высшее образование, научно-ориентированное, среднее специальное или профессионально-техническое образование, имеют право на получение дополнительного стандартного налогового вычета по подходному налогу. Его размер составляет 620 рублей в месяц. Именно такая сумма не будет облагаться подоходным налогом.
Отмечается, что на данный вычет могут претендовать специалисты, получившие работу в соответствии со свидетельством о направлении на работу. Кроме того, на вычет также могут претендовать специалисты со специальностью для воинских формирований и военизированных организаций.
Говорится, что дополнительный налоговый вычет специалисты будут получать при работе по распределению, в счет брони и направлению. Уточняется, что это распространяется на весь срок работы, однако не более 7 лет с момента трудоустройства. Указанный вычет будет предоставляться в течение срока обязательной военной службы.