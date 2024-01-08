Налоговый вычет 620 рублей ввели для молодых специалистов в Беларуси

Сказано, что указанная мера даст возможность стимулировать привлечение, а также закрепление молодых специалистов на их рабочих местах. В ведомстве отметили, что молодые специалисты, которые получили высшее образование, научно-ориентированное, среднее специальное или профессионально-техническое образование, имеют право на получение дополнительного стандартного налогового вычета по подходному налогу. Его размер составляет 620 рублей в месяц. Именно такая сумма не будет облагаться подоходным налогом.