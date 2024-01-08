Собянин рассказал, как новые МЦД улучшили поездки по Москве

К запуску движения реконструировали и главный пересадочный узел Зеленограда. Теперь это станция Зеленоград-Крюково. Она превратилась в современный трехуровневый московский городской вокзал с пассажирским терминалом, островными платформами с навесами на всю длину и широким транзитным подземным переходом, а также интеграционным вестибюлем с выходом к остановкам НГПТ на Крюковской эстакаде.