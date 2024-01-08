Собянин рассказал, как новые МЦД улучшили поездки по Москве

Минувший год стал знаковым для Московских центральных диаметров, сеть которого выросла вдвое, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Он напомнил, что в общей сложности на МЦД в 2023 году открыли 13 новых и реконструированных городских вокзалов.
«Теперь наземное метро столицы — это 4 диаметра, 136 станций и более 300 километра путей. Каждые сутки современные поезда МЦД перевозят свыше 1,2 миллиона пассажиров, которые ежедневно экономят до 36 минут», — написал мэр.
Он рассказал, что в августе власти Москвы вместе с ОАО «РЖД» открыли МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», который соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское. Это новый сквозной маршрут, который проходит через всю столицу с севера на юго-восток.
Третий диаметр улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья. Рекордный пассажиропоток составляет 443 тысячи поездок в сутки.
К запуску движения реконструировали и главный пересадочный узел Зеленограда. Теперь это станция Зеленоград-Крюково. Она превратилась в современный трехуровневый московский городской вокзал с пассажирским терминалом, островными платформами с навесами на всю длину и широким транзитным подземным переходом, а также интеграционным вестибюлем с выходом к остановкам НГПТ на Крюковской эстакаде.
Помимо поездов МЦД-3 и традиционных пригородных электричек, здесь останавливаются «Сапсаны», которые следуют из Москвы в Санкт-Петербург. Мэр добавил, что всего на третьем диаметре 38 станций, а в будущем откроются еще три московских городских вокзала: Малино, Митьково и Рижская.
В сентябре на транспортной схеме появился еще и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Он соединил Апрелевку, Внуково на западе и микрорайон Железнодорожный города Балашиха на востоке.
Собянин подчеркнул, что четвертый диаметр — самый сложный. Строителям необходимо было объединить разрозненные направления Московской железной дороги: Калужское и Нижегородское.
Диаметр протягивается на 86 километров, связывая семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Кроме того, на нем самое большое число пересадочных станций — более 30 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.
Ранее сообщалось, что специалисты завершили благоустройство территорий возле станции Переделкино четвертого Московского центрального диаметра. Главная задача состояла в улучшении пешеходной и транспортной доступности, создании удобных маршрутов и в обустройстве переходов.
До этого было завершено благоустройство возле городского вокзала Окружная. Необходимость сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к новому городскому вокзалу, который объединяет одноименные станции метро, МЦК и МЦД-1, появилась в связи с увеличением пассажиропотока.