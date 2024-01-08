Мэр Шелест назвал работу в Омске с зарплатой в 73 тысячи рублей

По словам градоначальника, в Муниципальном предприятии города Омска «Пассажирском предприятие № 8», которое специализируется на автобусных перевозках, в 2023 году подняли зарплату. Работать здесь теперь можно в среднем за 73 тыс. рублей.
«На “Пассажирском предприятие № 8” проиндексированы заработные платы, сегодня средняя оплата труда водителя автобуса составляет 73 тысячи рублей», — резюмировал Сергей Шелест, добавив, что кроме всего прочего, у коллег из «Электрического транспорта» обучение на троллейбус или трамвай можно породи бесплатно.
В целом же, силами муниципальных перевозчиков в 2023 году перевезено порядка 89,2 млн пассажиров, что на 13% больше показателей 2022 года.