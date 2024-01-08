БЖД отменяет некоторые поезда на участке Могилев — Осиповичи

МИНСК, 8 янв — Sputnik. В связи с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Друть — Вендриж на участке Могилев — Осиповичи, об этом сообщили в пресс-служба БЖД.
Отменяются из обращения на 23, 24 января, а также 20, 21 февраля 2024 года следующие поезда:
- № 742/741 Минск — Могилев отправлением из Минска в 6:55, из Могилева — в 15:33;
- № 879/880 Могилев — Солигорск отправлением из Могилева в 6:16, из Солигорска — в 17:20.
Кроме того, в эти же дни поезд № 744 Минск — Могилев будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 16:55 (вместо 15:26) и прибывать на станцию Могилев-1 в 20:13 (по графику — 18:17).
Также 24 января и 21 февраля 2024 года поезд № 744/745 Могилев — Минск отправится со станции Могилев-1 в 7:20 (вместо 6:58) и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10:43 (по графику — 9:42).
Поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях.
Из-за ремонта также изменится расписание и маршруты некоторых поездов региональных линий экономкласса на участке Осиповичи — Могилев.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно найти на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.