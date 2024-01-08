В Казахстане подешевели машины

«За первые 10 месяцев 2023 года из-за рубежа ввезли 129,6 тыс. авто, в 2,6 раза больше, чем годом ранее; в денежном выражении объемы выросли чуть меньше. Средняя стоимость импорта на одну единицу, соответственно, снизилась — около 20 тысяч долларов против 25 тысяч долларов», — пишет издание.