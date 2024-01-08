Мэрия Челябинска отчиталась о ликвидации мусорного коллапса

«Сейчас крайне важно не только завершить зачистку порядка 100 проблемных контейнерных площадок, но и войти в рабочий график вывоза, чтобы не допустить повторения ситуации», — отметили в мэрии.
По данным регоператора, в Челябинске остается около 60 проблемных адресов. Глава города Наталья Котова поручила отработать перечень контейнерных площадок, к которым, по данным ЦКС, остается затруднен проезд. Также сегодня отмечен рекордный срыв вывоза по причине блокировки автотранспортом контейнерных площадок — таких случаев порядка 80. Челябинцев просят не блокировать автомобилями контейнерные площадки.
Ранее мэрия Челябинска обратилась в прокуратуру и ГЖИ после жалоб жителей на мусорный коллапс. В городе расчистили дворовые и внутриквартальные проезды, подъездные пути к мусоркам, чтобы машины ЦКС могли подобраться к контейнерам, но отходы не вывозили. Власти Челябинска попросили ведомства отреагировать на ситуацию и заставить мусорного оператора выполнить свою работу.