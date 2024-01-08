Мэрия Челябинска отчиталась о ликвидации мусорного коллапса

Ранее мэрия Челябинска обратилась в прокуратуру и ГЖИ после жалоб жителей на мусорный коллапс. В городе расчистили дворовые и внутриквартальные проезды, подъездные пути к мусоркам, чтобы машины ЦКС могли подобраться к контейнерам, но отходы не вывозили. Власти Челябинска попросили ведомства отреагировать на ситуацию и заставить мусорного оператора выполнить свою работу.