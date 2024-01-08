Власти рассказали об ипотечных программах в Калининградской области

Как сообщает министерство строительства и ЖКХ, жители региона могут воспользоваться льготной ипотекой по ставке 8% при покупке жилья на первичном рынке недвижимости до 1 июля 2024 года. До этой же даты семьи с детьми могут получить льготный кредит на покупку жилья, строительство дома по ставке 6%.