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Власти рассказали об ипотечных программах в Калининградской области

Некоторыми из них нужно успеть воспользоваться в течение года.
Деньги
Источник: РИА "Новости"

В 2024 году в Калининградской области действует семь ипотечных программ, которыми могут воспользоваться жители региона.

Как сообщает министерство строительства и ЖКХ, жители региона могут воспользоваться льготной ипотекой по ставке 8% при покупке жилья на первичном рынке недвижимости до 1 июля 2024 года. До этой же даты семьи с детьми могут получить льготный кредит на покупку жилья, строительство дома по ставке 6%.

Также семьи с детьми могут воспользоваться маткапиталом. Многодетные имеют право на выплату не более 450 тысяч рублей на погашение ипотеки до 31 декабря 2024 года.

В Калининградской области продолжает действовать сельская ипотека по ставке до 3%.

Представители сферы IT могут взять ипотеку по ставке до 5% годовых до 31 декабря 2024 года.

Также работает программа «Военная ипотека».

экономика