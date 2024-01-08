Власти рассказали об ипотечных программах в Калининградской области

В 2024 году в Калининградской области действует семь ипотечных программ, которыми могут воспользоваться жители региона.
Как сообщает министерство строительства и ЖКХ, жители региона могут воспользоваться льготной ипотекой по ставке 8% при покупке жилья на первичном рынке недвижимости до 1 июля 2024 года. До этой же даты семьи с детьми могут получить льготный кредит на покупку жилья, строительство дома по ставке 6%.
Также семьи с детьми могут воспользоваться маткапиталом. Многодетные имеют право на выплату не более 450 тысяч рублей на погашение ипотеки до 31 декабря 2024 года.
В Калининградской области продолжает действовать сельская ипотека по ставке до 3%.
Представители сферы IT могут взять ипотеку по ставке до 5% годовых до 31 декабря 2024 года.
Также работает программа «Военная ипотека».