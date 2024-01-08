Аэропорт Кишинева предупредил о задержках некоторых рейсов из-за снегопада

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева задерживается вылет и прибытие нескольких рейсов. Там уточнили, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия и сильный снегопад, технические службы делают все, что необходимо для поддержания взлетно-посадочной полосы в рабочем состоянии.