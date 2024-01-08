ЕСП оЕдиный совокупный платеж больше недоступен в Казахстане

В случае осуществления гражданином предпринимательской деятельности, ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать удобный для него режим налогообложения — патент (ставка налога 1%), упрощенная декларация (ставка налога 3%), режим розничного налога (ставка налога 4%).Режим налогообложения можно выбрать также через мобильное приложение «Е-salyq Business», там автоматически производится исчисление и уплата налога, а также социальных платежей.