ЕСП оЕдиный совокупный платеж больше недоступен в Казахстане

Период применения ЕСП завершился 31 декабря 2023 года.
«С 1 января 2024 года если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность, то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (4250 тенге ежемесячно). Это даст возможность обращаться в медицинские учреждения за получением медицинской помощи», — говорится в сообщении.
От уплаты ОСМС освобождаются женщины в декретном отпуске, многодетные матери и так далее, за них взносы оплачивает государство.
В случае осуществления гражданином предпринимательской деятельности, ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать удобный для него режим налогообложения — патент (ставка налога 1%), упрощенная декларация (ставка налога 3%), режим розничного налога (ставка налога 4%).Режим налогообложения можно выбрать также через мобильное приложение «Е-salyq Business», там автоматически производится исчисление и уплата налога, а также социальных платежей.
В этом случае минимальная ежемесячная сумма социальных платежей составит 17 425 тенге (обязательные пенсионные взносы — 8500 тенге, социальные отчисления — 2975 тенге, взносы на ОСМС — 5950 тенге).