Бизнес-омбудсмен Титов: Россия к Западу больше никогда не повернется

По его мнению, с февраля 2022 г. экономика России быстро перестроилась, удалось провести импортозамещение по целому ряду важнейших направлений. В то же время, есть достаточно позиций, по которым страна до сих пор серьезно отстает, например электроника или автомобилестроение. В этих и других сферах России нужно иметь собственный ресурс, сказал бизнес-омбудсмен.