Бизнес-омбудсмен Титов: Россия к Западу больше никогда не повернется

«Если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернемся Запад — это уже пройденный этап», — отметил Титов.
По его мнению, с февраля 2022 г. экономика России быстро перестроилась, удалось провести импортозамещение по целому ряду важнейших направлений. В то же время, есть достаточно позиций, по которым страна до сих пор серьезно отстает, например электроника или автомобилестроение. В этих и других сферах России нужно иметь собственный ресурс, сказал бизнес-омбудсмен.
Титов подчеркнул, что Запад перестал быть ориентиром для мира, превратившись в «прошлое человечества». Омбудсмен видит будущее мира на Востоке или так называемом «глобальном Юге».
«Именно эти регионы динамично развиваются сегодня, именно там сосредоточены мощные людские резервы, именно там рождаются новейшие технологии. И именно там наши друзья, которые хотят не просто дружить, а развивать с Москвой торгово-экономические отношения», — подчеркнул Титов.
Отдельно омбудсмен остановился на вопросе трудовых мигрантов. Как отметил Титов, россиянам не стоит бояться рабочих из других стран, поскольку у граждан страны сегодня есть «все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии», отрасли и по любой зарплате. Кроме того, сказал Титов, трудовые мигранты не решают проблемы России, а являются лишь «латанием дыр».