В Казахстане разработали новую методику по определению минимальной зарплаты

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что в 2024 году ведомство разработает методику для расчета МЗП на основе показателей медианной зарплаты и производительности труда. Она напомнила, что в 2024 году по поручению главы государства размер МЗП доведут до 85 тыс. тенге.