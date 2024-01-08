Детская одежда, обувь и игрушки подешевеют в Беларуси

Также с 40% до 30% снизились надбавки на импортные игрушки, за исключением книг и книжек-картинок для рисования или раскрашивания, а еще новогодних украшений и товаров для новогодних и рождественских праздников, карнавалов или т.д. Еще снижены максимальные торговые надбавки на игрушки для животных.