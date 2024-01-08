Детская одежда, обувь и игрушки подешевеют в Беларуси

В Беларуси снизились максимальные торговые надбавки на детские одежду, обувь и игрушки. Это предусматривает соответствующее постановление Совмина (№ 1000 от 29 декабря 2023-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, белорусские власти изменили размер предельных максимальных надбавок для определенных товаров, на которые распространяется ценовое регулирование.
Например, заметно снижены предельные максимальные оптовая и торговая (с учетом оптовой) надбавки на детскую одежду. Торговая надбавка на ввезенную в Беларусь (реимпортируемую) одежду на детей снижена до 30% (было 55%). А на производимую в Беларуси — до 40% (было 55%).
Также с 40% до 30% снизились надбавки на импортные игрушки, за исключением книг и книжек-картинок для рисования или раскрашивания, а еще новогодних украшений и товаров для новогодних и рождественских праздников, карнавалов или т.д. Еще снижены максимальные торговые надбавки на игрушки для животных.