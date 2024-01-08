В январе Узбекистан закупит у Казахстана более 1 млн тонн зерна

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В январе 2024 года Узбекистан закупит у Казахстана 1,2 млн тонн зерна, сообщает Sputnik Казахстан.
По данным компании ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», на январь текущего года согласован план экспортных перевозок в объеме 1,5 млн тонн зерновых грузов. Из них 1,2 млн тонн — через погранпереход Сарыагаш в направлении Узбекистана.
В начале января число поездов, отправленных в РУз, заметно увеличилось (до 32−33 составов в сутки), в то время как прием поездов китайскими коллегами снизился (до 11−12 поездов в сутки), добавили в компании.
Напомним, что в январе-октябре 2023 года Узбекистан стал главным импортером казахстанского зерна. Страна закупила почти 2 млн тонн продукции.