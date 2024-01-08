Air Moldova может лишиться статуса авиаоператора

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Компания Air Moldova может быть преобразована в общество с ограниченной ответственностью и потерять статус авиаперевозчика. Об этом заявила представитель Органа гражданской авиации (ОГА) Ирина Бодолика в эфире телеканала TVR Moldova.
Она напомнила, что действие сертификата эксплуатанта Air Moldova приостановлено ОГА до 31 января.
«По истечении этого времени сертификационная комиссия должна провести заседание, чтобы решить вопрос об отзыве лицензии, поскольку компания больше не соблюдает условия, необходимые для сертификации. В этом случае компания лишится лицензии и больше не сможет выполнять коммерческие рейсы, но будет продолжать существовать как общество с ограниченной ответственностью», — рассказала Бодолика журналистам.
В августе 2023 года также истек срок действия сертификата летной годности единственного самолета, которым управляет Air Moldova. Лайнер сейчас находится в ремонте и компания не сообщает, сможет ли он вернуться к работе в ближайшее время.
Отмена рейсов и приостановка действия лицензии Air Moldova
В марте 2023 года Air Moldova отменила несколько полетов из-за «операционных трудностей», с которыми столкнулась компания, в результате которых два ее самолета «не могли осуществлять полеты».
Отмены продолжились также в апреле и мае. В начале июня в Air Moldova заявили о закрытии офиса и приостановке всех полетов до 30 июня включительно, а также о проходящей реструктуризации компании, о ходе которой сообщат дополнительно.
Примерно через месяц в компании сообщили о прекращении всех полетов до 31 июля, затем до 16 августа, а потом — до 14 сентября включительно.
В конце августа Орган гражданской авиации Молдовы приостановил действие сертификата эксплуатанта Air Moldova.