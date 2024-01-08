Air Moldova может лишиться статуса авиаоператора

«По истечении этого времени сертификационная комиссия должна провести заседание, чтобы решить вопрос об отзыве лицензии, поскольку компания больше не соблюдает условия, необходимые для сертификации. В этом случае компания лишится лицензии и больше не сможет выполнять коммерческие рейсы, но будет продолжать существовать как общество с ограниченной ответственностью», — рассказала Бодолика журналистам.