Крупные штрафы ждут продавцов за отказ принимать безналичные платежи

«Это неудобно. Ну и как бы не совсем законно. То есть мы когда-то принимали, но пришли к тому, что нашли варианты, как можно принимать удобнее. В банках появились новые сервисы, которые позволяют это осуществлять. Мы предпочитаем работать в открытую, честно, мы не скрываем налоги, доход. Потому что рано или поздно это нас может коснуться, если мы будем что-то скрывать. Мы думаем о будущем», — поделился индивидуальный предприниматель Максим Чернышев.