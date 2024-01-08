Крупные штрафы ждут продавцов за отказ принимать безналичные платежи

Часть предпринимателей не хотят, чтобы кто-то видел их реальный доход. Ведь тогда придется все делать по закону и прежде всего — платить налоги.
«Вообще уже перестали брать. Из-за налога. Если будем пользоваться больше, будем платить налог. А это нам невыгодно. Значит, надо цену поднять», — говорит предпринимательница.
Но специалисты объясняют: во-первых, это незаконно. Во-вторых, наличная оплата не спасет от проверок и ее все равно заметят: страна переходит на всеобщее декларирование, и предпринимателям придется объяснять, откуда у них доход.
В-третьих, любой клиент, у кого отказались принимать карту или перевод, может подать официальную жалобу, и начнется проверка.
«Любое физическое лицо может обратиться в органы государственных доходов с жалобой на нарушение. Если при посещении магазина не пробили чек из контрольно-кассовой машины или отказались пользоваться POS-терминалом, потребовали оплату наличными, утверждая, что не принимают банковские карты, за все это предусмотрена административная ответственность», — отметила официальный представитель комитета государственных доходов РК Айнур Сартаева.
И тогда заплатить все равно придется. Но уже не только на налоги, но и штраф. Так что выйдет еще дороже.
Если вы как физическое лицо не сможете объяснить налоговым органам, откуда взялись деньги на вашем счете, вас обяжут уплатить индивидуальный подоходный налог. Это 10%.
Тогда как выплаты ИП на упрощенке составляют всего 3%. А штраф за сокрытие дохода может составить 200% от суммы, которую вы хотели оставить в тени.
Делать все по закону — выгоднее для кошелька и спокойнее для себя, говорят эксперты. Сегодня уже можно онлайн открыть ИП, принимать оплату на предпринимательский счет.
Терминалы и онлайн-кассу тоже можно получить бесплатно. Некоторые такую выгоду сразу поняли. К примеру, в одном из петропавловских кафе нет никаких проблем с оплатой — принимают все: и карты, и QR. Говорят, требовать наличные — неудобно и незаконно.
«Это неудобно. Ну и как бы не совсем законно. То есть мы когда-то принимали, но пришли к тому, что нашли варианты, как можно принимать удобнее. В банках появились новые сервисы, которые позволяют это осуществлять. Мы предпочитаем работать в открытую, честно, мы не скрываем налоги, доход. Потому что рано или поздно это нас может коснуться, если мы будем что-то скрывать. Мы думаем о будущем», — поделился индивидуальный предприниматель Максим Чернышев.
Бизнесмены должны подумать и о другом, предупреждают специалисты. Им придется не только платить штрафы. Они могут потерять гораздо больше — своих клиентов, а значит, и прибыль от продаж.
Ведь люди привыкли оплачивать покупки онлайн и явно будут приобретать товар там, где им удобно платить.
«Перед предпринимателями, особенно микро- и малым бизнесом, действительно стоит остро вопрос своей трансформации как бизнеса. И этот выбор придется сделать в ближайшее время, поскольку по всем оценкам, работать в тени или даже в “серой” зоне будет намного дороже. И здесь и налоговым властям, и правительству в целом придется проводить долгую работу, чтобы мы все вновь стали доверять и вкладываться в развитие нашей страны, делать ее лучше и богаче», — заявила член Общественной палаты мажилиса парламента РК Наталья Малярчук.
Ясно одно: стараясь не платить налоги, предприниматель в итоге получает налоговые риски и штрафы. Не лучше ли развивать свой бизнес легально и спать спокойно? — предлагают эксперты.
Напомним, согласно налоговому кодексу РК, всеобщее декларирование в Казахстане введено с 1 января 2021 года и проходит в четыре этапа.
К слову, с 2024 года обязаны подавать декларацию руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги.