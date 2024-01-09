Кому в Новосибирске и насколько повысят зарплаты в 2024 году

С 1 января повышена зарплата работников образования и здравоохранения на 9,8%. А с 1 октября на 4,5% проиндексируют зарплаты остальных бюджетников. Кроме того, учителям введут новую систему оплаты расчета оплаты труда учителей, которая теперь будет учитывать квалификацию и опыт работы. То есть опытные учителя с высокой квалификацией будут получать больше.