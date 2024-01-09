Кому в Новосибирске и насколько повысят зарплаты в 2024 году

Традиционно в первую очередь заработная плата будет проиндексирована у бюджетников. Об этом сообщила «Российская газета».
С 1 января повышена зарплата работников образования и здравоохранения на 9,8%. А с 1 октября на 4,5% проиндексируют зарплаты остальных бюджетников. Кроме того, учителям введут новую систему оплаты расчета оплаты труда учителей, которая теперь будет учитывать квалификацию и опыт работы. То есть опытные учителя с высокой квалификацией будут получать больше.
На увеличение зарплат медиков выделено 96,3 млрд руб.: 44,8 млрд руб. — для врачей, 37 млрд руб. — для специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 2,7 млрд руб. — для младшего медицинского персонала, 1,6 млрд руб. — для врачей скорой помощи. Зарплата вырастет у 901,6 тыс. сотрудников.
Кроме того, с 1 октября на 4,5% увеличат денежное довольствие военнослужащих и зарплату сотрудников МВД.
В частных компаниях зарплата также должна вырасти, правда, здесь размер индексации определит сам работодатель.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирской области средняя зарплата резко выросла до 64 тысяч рублей.