Ратмир Мавлиев рассказал о планах по развитию железных дорог в Уфе

Так, пассажиры смогут удобно пересаживаться на другой общественный транспорт с электрички. Кроме того, у станций обустроют перехватывающие парковки, чтобы горожане могли добраться на авто, а затем пересесть на электричку и доехать быстрее без пробок. Работа по проекту начнется уже в этом году. Также Ратмир Мавлиев добавил, что РЖД рассматривает возможность построить станцию в микрорайоне Яркий в Деме.