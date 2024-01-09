Ратмир Мавлиев рассказал о планах по развитию железных дорог в Уфе

Как он отметил в соцсетях, в столице Башкирии будут обустраивать транспортно-пересадочные узлы на линии «Городской электрички», которая соединяет Шакшу и Дему.
Так, пассажиры смогут удобно пересаживаться на другой общественный транспорт с электрички. Кроме того, у станций обустроют перехватывающие парковки, чтобы горожане могли добраться на авто, а затем пересесть на электричку и доехать быстрее без пробок. Работа по проекту начнется уже в этом году. Также Ратмир Мавлиев добавил, что РЖД рассматривает возможность построить станцию в микрорайоне Яркий в Деме.
Второй проект, который обсудил мэр Уфы, — Южный обход города. Планируется, что вокруг столицы республики построят вторые железнодорожные пути, кроме того, охватят Уфимский и Иглинский районы. По словам Мавлиева, реализация этих планов может составить более пяти лет.