В центре Омска появилось новое здание-галерея с террасой на крыше

На Бударина, 3 ввели в эксплуатацию одноэтажное здание галереи. Его площадь составляет 117,5 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска.
Застройщиком объекта выступает ООО «Атриум». Возможно, речь идёт о компании, которая принадлежит двум омским предпринимателям. Они владеют баром «Своё место», расположенного рядом с новым строением. Также по соседству находятся «Одно вино», «Скуратов», «Дворик», «Люклер» и другие.
Само здание обставлено стёклами по периметру. Застройщик также предусмотрел террасу на крыше.