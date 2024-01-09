В центре Омска появилось новое здание-галерея с террасой на крыше

Застройщиком объекта выступает ООО «Атриум». Возможно, речь идёт о компании, которая принадлежит двум омским предпринимателям. Они владеют баром «Своё место», расположенного рядом с новым строением. Также по соседству находятся «Одно вино», «Скуратов», «Дворик», «Люклер» и другие.