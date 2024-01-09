Во Владивостоке планируют завершить строительство двух заброшек на Борисенко

Корпорация развития Приморского края планирует решить проблему с двумя долгостроями, которые находятся во Владивостоке на улице Борисенко. Работы по их возведению были завершены всего лишь на 37% и остановились 15 лет назад, в 2008 году, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Как рассказали в КРПК, первый вице-губернатор — председатель правительства края Вера Щербина подписала изменения в краевой закон о приватизации имущества, находящегося в собственности региона. Благодаря этому и появилась возможность достроить дома.
Несмотря на то, что здания были заброшены 15 лет назад, строительство возобновить можно. По данным специалистов КРПК, для достройки необходимы денежные ресурсы. Планируется провести техническое обследование, после которого получится оценить, сколько потребуется времени на выполнение всех работ, в том числе и благоустройство территории.