Во Владивостоке планируют завершить строительство двух заброшек на Борисенко

Несмотря на то, что здания были заброшены 15 лет назад, строительство возобновить можно. По данным специалистов КРПК, для достройки необходимы денежные ресурсы. Планируется провести техническое обследование, после которого получится оценить, сколько потребуется времени на выполнение всех работ, в том числе и благоустройство территории.