ТОП-5 стран, туристы из которых посетили Казахстан, назвали в Минтуризма

По мнению замминистра туризма и спорта Казахстана Ержана Еркимбаева, интерес иностранных туристов к Казахстану растет с каждым годом. Он напомнил, что за 2022 год в республике побывали более 900 тысяч иностранцев, а за 9 месяцев прошлого года — более 800 тысяч иностранных гостей.