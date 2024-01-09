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ТОП-5 стран, туристы из которых посетили Казахстан, назвали в Минтуризма

Казахстану есть чем удивлять и радовать путешественников, убежден замглавы ведомства Ержан Еркинбаев.

АСТАНА, 9 янв — Sputnik. Число туристов, прибывающих в Казахстан, и их география расширяются с каждым годом, заявили в Минтуризма республики.

В ведомстве привели данные бюро национальной статистики, согласно которым, за девять месяцев прошлого года Казахстан посетили 834,9 тысячи иностранных туристов, что на 37% больше, чем годом ранее.

«Казахстан, помимо ближайших соседей, стали посещать еще и путешественники из стран дальнего зарубежья», — констатировали в ведомстве.

По мнению замминистра туризма и спорта Казахстана Ержана Еркимбаева, интерес иностранных туристов к Казахстану растет с каждым годом. Он напомнил, что за 2022 год в республике побывали более 900 тысяч иностранцев, а за 9 месяцев прошлого года — более 800 тысяч иностранных гостей.

«Надеемся, что в этом году этот показатель будет еще больше. Ведь в стране немало прекрасных мест, которые удивляют иностранцев, привлекают внимание своей красотой природы».

сказал Еркинбаев.

ТОП-5 стран, туристы из которых побывали в Казахстане

За первые 9 месяцев 2023 года, под больше всего путешественников посетило нашу страну из Российской Федерации. В период с января по сентябрь прошлого года Казахстан посетили 356 850 россиян.

Второе место заняли китайские туристы. От соседа на Востоке в нашу страну прибыли 75 131 человек.

А на третьей ступени остановились путешественники из Турции — 41 134 туриста.

В пятерку также вошли туристы из Индии (34 757) и США (28 160).

туризм и отдых