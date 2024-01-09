В Волгограде после Нового года яйца подешевели до 90 рублей

Волгоградцы такое снижение стоимости связывают с обилием аналогичного товара из Саратовской области.
В Волгограде на полках магазинов можно заметить яйца ценой в пределах 90 рублей. Правда, так пока стоит только категория C2. К концу новогодних праздников продукты обычно дорожают, а вот цена яиц хоть и немного, но снизилась — это можно назвать тенденций, которая будет нарастать.
В канун Нового года стоимость яиц достигала 190 рублей за десяток. Сейчас продукт категории СО можно найти на прилавках за 110 рублей, за C1 придется отдать чуть больше 100 рублей.
В волгоградских магазинах местные жители заметили много яиц из Саратовской области. Горожане видят в этом причину снижения их стоимости.