В Волгограде после Нового года яйца подешевели до 90 рублей

В Волгограде на полках магазинов можно заметить яйца ценой в пределах 90 рублей. Правда, так пока стоит только категория C2. К концу новогодних праздников продукты обычно дорожают, а вот цена яиц хоть и немного, но снизилась — это можно назвать тенденций, которая будет нарастать.