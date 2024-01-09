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Различные виды пенсий в Минске получают 463,8 тыс. человек

В органах социальной защиты Минска состоит на учете 463 864 получателя пенсий. Из них 30,7%, или 142 577 , — работающие пенсионеры. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В ведомстве отметили, что преимущественное большинство минчан — 96,7% — получают трудовые пенсии. Социальные пенсии выплачиваются чуть более 3%. Средний размер всех видов пенсии в Минске составляет 745 рублей.

Напомним, с 1 февраля 2024 года в Беларуси пройдет очередное повышение всех видов трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца). В результате перерасчета выплаты вырастут на 10%.

Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, а также установленных доплат к основной пенсии. Ожидается, что средний размер пенсии по возрасту в стране составит 811 рублей.