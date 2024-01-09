В Перми выросла стоимость платной парковки

Об этом напоминает пресс-служба мэрии.



Тарифная зона № 102 включает ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Пушкина, площадь возле Центрального рынка, ул. Пушкина от площади возле Центрального рынка до ул. Краснова, ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Сибирской, ул. Сибирскую от ул. Краснова до ул. Революции, ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького, ул. Максима Горького от ул. Революции до ул. Монастырской, ул. Монастырскую от ул. Максима Горького до ул. Попова.



Кроме того, с 9 января 2024 года зона платных парковок № 101 установлена на следующих участках центральных улиц: Героев Хасана от ул. Белинского до ул. Соловьева; Комсомольский проспект от ул. Белинского до ул. Соловьева; Куйбышева от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова; Юрия Смирнова от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана; Соловьева от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана. Стоимость парковки на этих участках составит 20 ₽ в час.