В Приангарье подорожает электричество

Как ранее сообщало издание «Коммерсантъ», Федеральная антимонопольная служба России «недовольна низкими тарифами для населения в Иркутской области». Возмущения регулятора вызывает тот факт, что в регионе не ввели дифтариф для населения, но увеличили ставки для бизнеса.