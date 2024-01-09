В Приангарье подорожает электричество

Как следует из документа, для городского населения стоимость одного киловатт-часа составит 1,58 рубля, а для сельского населения — 1,006 рубля.
Напомним, последний раз тарифы на электроэнергию в Приангарье повышались в декабре 2022 года. С того момента горожане платят «за свет» 1,42 рубля за киловатт-час, а сельчане — 0,99 рубля.
Как ранее сообщало издание «Коммерсантъ», Федеральная антимонопольная служба России «недовольна низкими тарифами для населения в Иркутской области». Возмущения регулятора вызывает тот факт, что в регионе не ввели дифтариф для населения, но увеличили ставки для бизнеса.