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В Приангарье подорожает электричество

Тарифы на электроэнергию в Приангарье вырастут с 1 июля 2024 года, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на приказ, опубликованный региональной службой по тарифам на правовом портале Иркутской области.
Источник: Иркутскэнергосбыт

Как следует из документа, для городского населения стоимость одного киловатт-часа составит 1,58 рубля, а для сельского населения — 1,006 рубля.

Напомним, последний раз тарифы на электроэнергию в Приангарье повышались в декабре 2022 года. С того момента горожане платят «за свет» 1,42 рубля за киловатт-час, а сельчане — 0,99 рубля.

Как ранее сообщало издание «Коммерсантъ», Федеральная антимонопольная служба России «недовольна низкими тарифами для населения в Иркутской области». Возмущения регулятора вызывает тот факт, что в регионе не ввели дифтариф для населения, но увеличили ставки для бизнеса.

ЖКХ