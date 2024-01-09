Минздрав установил объемы производства наркотиков и психотропов

Максимально разрешенная масса для хранения, изготовления, производства и переработки организациями — 1 грамм. Квота для амфетамина составляет 2 грамма, барбитала — 100 грамм, диазепама — 50 кг. Самое большое количество у фенобарбитала, который используется в качестве снотворного и отпускается в аптеках по рецепту — 1,5 тонны (в прошлом году 2 тонны).