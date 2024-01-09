Минздрав установил объемы производства наркотиков и психотропов

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения установило максимальное количество наркотических средств и психотропных веществ, которое может изготавливаться, производиться, перерабатываться и храниться юрлицами в 2024 году, следует из постановления ведомства № 211, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.
В список внесены 29 видов наркотических средств — альфапродин, метадон, морфин, кокаин, героин, дезоморфин и другие.
Максимальное количество героина, которое можно производить, установлено в пределах 1 грамма. Такая же квота у оксикодона, оксиморфона, петидина и некоторых других видов.
Для наркотиков, применяемых в медицине, определен больший вес: например, для морфина 15 кг, метадона — 30 кг, тримеперидина (промедола) — 20 кг. В перечне психотропных веществе 48 позиций, в том числе альфа-PVP, который врачи называют зомби-наркотиком.
Максимально разрешенная масса для хранения, изготовления, производства и переработки организациями — 1 грамм. Квота для амфетамина составляет 2 грамма, барбитала — 100 грамм, диазепама — 50 кг. Самое большое количество у фенобарбитала, который используется в качестве снотворного и отпускается в аптеках по рецепту — 1,5 тонны (в прошлом году 2 тонны).
В 2023-м в перечень входили 44 наркотических средства и 55 психотропных веществ.
Действие постановления не распространяется на силовые структуры, где хранение наркотиков и психотропов осуществляется без специального разрешения.