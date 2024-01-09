Южноуральские семьи будут получать по 11 тыс. на второго ребенка

Южноуральские семьи с детьми могут оформить региональное пособие на второго ребенка и выплату взамен земельного участка через интернет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минсоц региона.
Выплата предоставляется с учетом доходов семьи (среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в 2023 году — 29 932 рубля). Пособие можно получать до достижения ребенком возраста 1 года. С 1 января 2024 года размер ежемесячной выплаты составляет 11 029,5 рублей.
Еще одна мера социальной поддержки, которую также стало возможным оформить через интернет, — это выплата взамен предоставления земельного участка многодетным семьям. Размер выплаты с 1 января 2024 года составляет 288 тыс. рублей.
Право на предоставление социальной выплаты имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Для получения выплаты семья должна состоять в очереди на предоставление земельных участков, а также быть признанной нуждающейся в жилых помещениях. Еще одно условие — постоянное проживание на территории Челябинской области.
Выплату на 2-го ребенка в Челябинской области планируется увеличить до 11 тыс. рублей.