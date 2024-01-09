Южноуральские семьи будут получать по 11 тыс. на второго ребенка

Право на предоставление социальной выплаты имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Для получения выплаты семья должна состоять в очереди на предоставление земельных участков, а также быть признанной нуждающейся в жилых помещениях. Еще одно условие — постоянное проживание на территории Челябинской области.