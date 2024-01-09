Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида печени трески с паразитами

В Беларуси в продаже нашли два вида печени трески с паразитами. Госстандарт запретил продавать два вида печени трески в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что речь идет про консерву печень тресковых рыб: минтая и трески атлантической, которая была произведена в Москве. В ведомстве обратили внимание на то, что части рыбной продукции были поражены паразитами. Так, при проверке обнаружили нематоды семейства Anisakidae. Кроме того, на консервной банке сложно читаются адрес, а также дата ее изготовления.
Под запрет также попала консерва печень трески и тресковых видов рыб по-мурмански атлантическая, дальневосточная. В Госстандарте сказали, что наименование пищевой рыбной продукции, которую указал на упаковке изготовитель, вводить покупателя в заблуждение. Все дело в том, что в консерве содержатся рисовая мука, пшеничный крахмал и клейковина. Кроме того, там есть пищевые добавки. Речь идет про карагинан, глюмат натрия, гуаровая камедь. Все указанное не допустимо при производстве натуральных консервов.