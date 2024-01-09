Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида печени трески с паразитами

Под запрет также попала консерва печень трески и тресковых видов рыб по-мурмански атлантическая, дальневосточная. В Госстандарте сказали, что наименование пищевой рыбной продукции, которую указал на упаковке изготовитель, вводить покупателя в заблуждение. Все дело в том, что в консерве содержатся рисовая мука, пшеничный крахмал и клейковина. Кроме того, там есть пищевые добавки. Речь идет про карагинан, глюмат натрия, гуаровая камедь. Все указанное не допустимо при производстве натуральных консервов.