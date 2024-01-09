В Казани с 10 января вырастет стоимость проезда в метро

Стоимость проезда за наличный расчет составит 42 ₽ вместо нынешних 36 ₽ При оплате транспортной и банковской картой цена составит 38 ₽ вместо нынешних 35 ₽ Оплата проезда по транспортной карте на 100 и более поездок обойдется в 28 ₽, а услуга по провозу ручной клади сверх установленных норм — 38 ₽



Напомним, с 1 января в Казани выросла стоимость проезда в общественном наземном транспорте.



«Ъ-Казань».