В центре Новосибирска сдали 25-этажную высотку

На месте бывшего жиркомбината в центре Новосибирска ввели в эксплуатацию 25-этажную высотку «Дом Воздух».
Застройщик получил разрешение 2 января 2024 года. Об этом рассказали в мэрии.
Здание расположено на улице Семьи Шамшиных, 3. В нем — 274 квартиры, большая часть из них — 1- и 2-комнатные студии. Площадь помещений варьируется от 25 до 77,5 квадратных метров. В цокольном этаже разместили кладовые.
Также в здании есть офисные помещения. Оно и соседние дома построены на общем стилобате, в котором предусмотрена парковка. Наверху — закрытый двор с детскими и спортивными площадками.