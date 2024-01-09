В Узбекистане отменят ряд лицензий и разрешений на открытие бизнеса

Эти предложения были озвучены на вчерашнем совещании у президента, посвященном обеспечению занятости населения и развитию предпринимательства.
Отмечалось, что в последние годы самозанятыми стали 2,4 миллиона человек, которым необходимо оказать содействие в расширении деятельности, поэтапном переходе к малому бизнесу и поиске рынков. Для этого внедряются платформы «Мой бизнес» и банковские карты «Первый шаг к бизнесу».
В этом году на аукцион будет выставлено 15 тысяч гектаров земель, не включенных в хозяйственный оборот, на которых инициаторы проектов смогут реализовать свои идеи.
В рамках «Года поддержки молодежи и бизнеса» планируется создать еще более благоприятные условия для предпринимателей. В частности, у них перестанут требовать 34 вида справок и отчетности — многие сведения уже имеются в информационных системах. Это позволит экономить 500 миллионов сумов ежегодно.
Также глава государства поручил внедрить единую систему отчетности. Для открытия предприятий отменят 16 видов лицензий и разрешений.