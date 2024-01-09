В Узбекистане отменят ряд лицензий и разрешений на открытие бизнеса

В рамках «Года поддержки молодежи и бизнеса» планируется создать еще более благоприятные условия для предпринимателей. В частности, у них перестанут требовать 34 вида справок и отчетности — многие сведения уже имеются в информационных системах. Это позволит экономить 500 миллионов сумов ежегодно.