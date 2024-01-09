Пять мостов в Минске закроют на ремонт в 2024 году

В Минске пять мостов закроют на ремонт в 2024 году. Об этом сообщил директор предприятия «Горавтомост» Павел Важник, передает агентство «Минск-Новости».
На ремонт планируют закрыть путепровод на проспекте Жукова над улицей К. Либкнехта. Кроме того, указан мост на проспекте Независимости и улице Московской. Также будут ремонтировать путепровод на улице Долгобродской над улицей Ванеева через железную дорогу и мост на улице Ваупшасова. Кроме того, в 2024 году продолжится капитальный ремонт моста, который соединяет улицы Московскую и Чкалова.
По словам Важника, замена конструктивных слоев полотна с восстановлением гидроизоляционного слоя площадью 16 тысяч километров квадратных также ожидается на семи мостах Минска.