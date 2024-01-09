Пять мостов в Минске закроют на ремонт в 2024 году

На ремонт планируют закрыть путепровод на проспекте Жукова над улицей К. Либкнехта. Кроме того, указан мост на проспекте Независимости и улице Московской. Также будут ремонтировать путепровод на улице Долгобродской над улицей Ванеева через железную дорогу и мост на улице Ваупшасова. Кроме того, в 2024 году продолжится капитальный ремонт моста, который соединяет улицы Московскую и Чкалова.