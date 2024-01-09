47-й маршрут остался без перевозчика в Хабаровске

Основная причина ухода перевозчика с маршрута — низкая рентабельность маршрута. Чуть позже был найдена компания, которая готова обслуживать транспортное направление, однако недавно управление транспорта вновь объявило конкурс на маршрут. Данный маршрут соединяет Базу КАФ и улицу Выборгскую, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Администрация краевого центра объявила о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту № 47. Предприниматель, который будет на нем работать, должен предоставить семь автобусов среднего класса и приступить к работе не позднее 28 мая.
Параллельно с этим чиновники ищут частников, которые согласятся временно обслуживать направление в период с 12 января и до окончания конкурсных процедур.