Новосибирцам рассказали о денежных законах, вступивших в силу в январе 2024 года

С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только гражданам РФ, у которых ребенок также является россиянином по рождению. Кроме того, средства маткапитала можно будет использовать на реконструкцию таунхаусов и дуплексов, а на накопительную часть пенсии его смогут потратить не только женщины, но и мужчины, если они воспитывают ребенка в одиночку.