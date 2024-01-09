Новосибирцам рассказали о денежных законах, вступивших в силу в январе 2024 года

По большей части они касаются финансовой сферы. Подборку изменений сделал портал BFM-Новосибирск.
Пособия и пенсии
На 7,5% с 1 января проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров. В Новосибирской области 590 тысяч пенсионеров получат прибавку, в среднем, в 1500 тысячи рублей. Фиксированная часть пенсии составит 8134,88 рубля, а один пенсионный балл будет равен 133,05 рубля.
При этом в 2024 году женщины смогут уйти на пенсию в 58 лет, а мужчины только в 63. И тем и другим для этого нужно накопить не менее 28,2 баллов и 15 лет стажа.
Родители с детьми до 1,5 лет смогут в 2024 году получать пособие даже при полной занятости. т.
Самозанятые и работающие по договорам ГПХ также будут получать пособие по уходу за детьми-инвалидами. Размер выплаты составит 10 000 ₽ в месяц.
Единое пособие семьям с детьми с 1 января проиндексировано с учетом увеличения МРОТ.
Пособие выплачивается, если среднедушевой доход семьи не превышает эту сумму. А МРОТ с 1 января вырастет на 3000 рублей и составит 19242 рубля.
Материнский капитал
С 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только гражданам РФ, у которых ребенок также является россиянином по рождению. Кроме того, средства маткапитала можно будет использовать на реконструкцию таунхаусов и дуплексов, а на накопительную часть пенсии его смогут потратить не только женщины, но и мужчины, если они воспитывают ребенка в одиночку.
С 1 февраля размер маткапитала будет увеличен на 7,5%.
Подать заявление на назначение выплаты из материнского капитала теперь можно будет в течение полугода. А для оценки нуждаемости будут учитываться алименты, стипендии, доходы от бизнеса и самозанятости, проценты по вкладам и доходы от продажи имущества.
Призыв
С 2024 года на срочную службу в армию будут призывать мужчин до 30 лет. Переходного периода не будет. Все отсрочки сохраняются, включая отсрочки для айтишников.
Кредиты и налоги
С 1 января 2024 году кредитные каникулы можно получить при снижении доходов на 30% и в случае ЧС.
Для этого нужно подать заявление в банк и подтвердить причину отсрочки.
Лимит социального вычета на лечение, обучение, спорт, ДМС и пенсионные взносы увеличится до 150 000 рублей. Максимальная сумма вычета на обучение детей также увеличится до 110 000. Вычет можно получить за обучение любого члена семьи. При этом достаточно просто подписать предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика.
С 2024 года россияне, работающие за границей будут платить НДФЛ в размере 30%. Это коснется только тех, кто не имеет счета в российских банках и работает на российские фирмы за рубежом.
Также с января будет возможно открыть новый вид индивидуального инвестиционного счета — ИИС-3.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что 590 тысяч новосибирцев в январе получат повышенную пенсию.