Нормы потребления коммунальных ресурсов для их экономии планируют ввести в Казахстане

«В 2024 году в Казахстане планируется ввести “социальные нормы потребления” коммунальных ресурсов. Цель — повышение культуры экономного потребления коммунальных ресурсов, а также обеспечение условиями жизнеобеспечения будущих поколений», — говорится в сообщении, опубликованном МНЭ во вторник.
Согласно информации, с февраля 2024 года вводится «стимулирующий» метод тарифообразования: повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополии (СЕМ) путем стимулирования новых инвестиций, внедрения инновационных решений, повышения уровня коммуникаций с потребителями и контроля качества услуг и, соответственно, получения дохода.
МНЭ ожидает снижения износа сетей на 3,5%, передачу в управление СЕМ 2,5 тыс. км бесхозных коммунальных сетей, индексации зарплата работников ЖКХ на 10−20%.
С 2024 года введена автоматизированная система управления рисками в сферах естественных монополий. Проверки будут назначены без человеческого участия, снизится вероятность наступления неблагоприятных событий путем градации субъектов по степеням риска, отмечается в информации.