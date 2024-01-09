С 2024 года жителям Урала стали доступны постоянные «кредитные каникулы»

С января взять каникулы на срок до шести месяцев можно в любое время действия кредитного договора. В течение льготного периода не начисляется неустойка, кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. А вот проценты продолжают начисляться полностью, их нужно выплатить в конце срока кредита.