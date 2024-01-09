С 2024 года жителям Урала стали доступны постоянные «кредитные каникулы»

«Речь идет о снижении дохода на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущий год или если человек пострадал от чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы Уральского главного управления Центробанка России.
Там говорят, что для кредита есть условия: так, размер займа не должен превышать максимума, который установлен правительством РФ. Это 1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тыс. рублей по остальным кредитам и займам, 150 тыс. рублей по кредитным картам.
С января взять каникулы на срок до шести месяцев можно в любое время действия кредитного договора. В течение льготного периода не начисляется неустойка, кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. А вот проценты продолжают начисляться полностью, их нужно выплатить в конце срока кредита.
Для того чтобы получить каникулы, заемщик обязан представить кредитору документы, подтверждающие это право. Банк может отказать по нескольким причинам: например, из-за банкротства заемщика, вступившего в силу решения суда или уже действующих каникул.
«При подготовке нового закона учитывался предыдущий опыт кредитных каникул. Этот механизм был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии, позже такую возможность получили пострадавшие от зарубежных санкций, — напомнил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин. — С марта 2022 года по сентябрь 2023-го банки Свердловской области оформили более 3 тыс. кредитных каникул на сумму 1,8 млрд рублей».
Ранее ЕАН рассказывал, что кредитные каникулы массово пытались оформить мобилизованные, но банки отказывали им по разным основаниям, например, требуя личное присутствие.