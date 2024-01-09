По каким признакам будут блокировать подозрительные платежи, рассказали в Нацбанке

Инна Легчилова отметила, что беспокоится не стоит тем, кто действительно совершает какие-то платежи впервые. Например, если человек никогда не платил за покупки на маркетплейсе и такой платеж прошел впервые, то такая операция не будет приостановлена. Это всего лишь один индикатор, который говорит о нетипичности поведения, а все остальные действия совпадают с тем, что человек делает в определенное время.



Однозначно будут приостанавливаться операции, по которым есть точная информация о незаконности списанных средств. В таком случае банк будет блокировать денежную сумму и делом будут заниматься правоохранительные органы.